Atterraggio emergenza aeroporto Ancona

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 5 OTT - Atterraggio di emergenza poco prima delle 11 all'Aeroporto delle Marche di Ancona Falconara. Un 737, volo Albawings con aeromobile e crew noleggiati da Air Horizont, in transito sopra lo scalo, ha lanciato un Sos, chiedendo di atterrare. L'Enav ha bloccato altri tre velivoli in partenza e ha fatto liberare le piste. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118, compresa l'eliambulanza. Il 737, che aveva segnalato problemi ai comandi, è riuscito ad atterrare. A bordo ci sono state scene di panico, ma non ci sono feriti. I circa 200 passeggeri sono ora assistiti da Aerdorica, ad alcuni è stata data anche assistenza sanitaria per malori legati allo spavento. Il velivolo veniva da Venezia ed era diretto a Tirana.