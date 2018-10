Sardegna,allerta meteo diventa arancione

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - La Protezione civile regionale ha declassato da rossa ad arancione l'allerta meteo su tutta la zona orientale della Sardegna. Il nuovo avviso è scattato oggi alle 14 e resterà in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Il codice arancione è stato poi esteso alla Gallura per l'intera giornata di venerdì. Nel resto della Regione la criticità viene indicata ordinaria (gialla). Dalle prime ore di domani - annunciano gli esperti meteo - un nuovo impulso di aria umida da sud-est, accompagnato dall'approfondirsi di un nuovo minimo di depressione al suolo, interesserà tutta l'Isola, portando ventilazione localmente forte da nord-est sulle coste settentrionali. Precipitazioni anche temporalesche, generalmente moderate, sono attese in tutta la Sardegna a partire dalla parte orientale, dove potranno registrarsi cumulati anche elevati.