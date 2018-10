Maltempo, scuole chiuse nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - Scuole di ogni ordine e grado chiuse in alcuni comuni del Cagliaritano a seguito dell'allerta meteo rossa, per pioggia e temporali, lanciata dalla Protezione civile regionale. La decisione è stata presa dai sindaci dei comuni di San Vito, Muravera e Castiadas nel Sarrabus, Silius, Escalaplano e San Nicolò Gerrei nel Gerrei che hanno pubblicato sui siti istituzionali gli avvisi e le ordinanze.

"A causa delle previste condizioni metereologiche avverse, potrebbero verificarsi situazioni di pericolo e impraticabilità della viabilità urbana e che conduce a Escalaplano - scrive ad esempio il primo cittadino del comune del Gerrei - con conseguente esposizione a rischi specifici per gli utenti della strada, compresi gli studenti che frequentano la scuola di Escalaplano e il relativo personale scolastico, che potrebbe avere difficoltà a raggiungere il plesso di Escalaplano in condizioni di sicurezza.