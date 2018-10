Fiamme in boschi di Stazzema

(ANSA) - FIRENZE, 4 OTT - Un incendio è divampato nei boschi di Stazzema (Lucca), in località Mulina. Sul posto sono attivi, inviati dalla Sala operativa regionale, due elicotteri della flotta Aib a sostegno delle squadre di volontari e operai forestali. Il direttore delle operazioni è dell'Unione dei Comuni della Versilia. Il vento che batte sulla zona complica le operazioni di spegnimento. Forte vento, e ripresa dell'incendio di domenica scorsa, anche in località Belvedere di Camaiore (Lucca). Sul posto squadre di volontari e operai forestali coordinate dalla Sala operativa della Regione. In Toscana, precisa una nota della Regione, si ricorda che fino al 10 ottobre compreso è fatto divieto di bruciare i residui vegetali e accensione fuochi in tutto il territorio regionale.