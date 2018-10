Droga in casa,multata maestra licenziata

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - È stata sanzionata amministrativamente per detenzione di droga Flavia Lavinia Cassaro, la maestra elementare licenziata dopo aver augurato la morte alle forze dell'ordine durante la manifestazione antifascista del 22 febbraio. A casa della donna, un appartamento occupato, sono stati sequestrati alcuni grammi di hashish e cocaina e un grinder per sminuzzare la marijuana.

Come anticipato sulle pagine locali del quotidiano La Stampa, nell'appartamento di un marocchino di 38 anni amico della maestra, sono stati trovati altri 14 grammi di hashish. L'uomo è stato denunciato.