Disagi anagrafe Torino, c'è una indagine

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta sui disservizi dell'anagrafe della città. Il fascicolo, affidato al pm Elisa Buffa, prende il via dall'esposto di un avvocato che, nonostante la prenotazione, non era riuscito a svolgere alcune pratiche allo sportello. Come lui, diversi torinesi hanno lamentato code chilometriche e problemi per il rilascio dei documenti d'identità.

Nei giorni scorsi, in Procura è arrivata anche una segnalazione della consigliera comunale Deborah Montalbano, ex M5S, che denuncia continue "interruzioni e malfunzionamento del servizio pubblico, l'impossibilità per gli utenti di accedere alla documentazione o di ottenere il rilascio di atti dovuti, criticità sulla sicurezza".

I documenti degli uffici della sede centrale dell'anagrafe di via Giulio sono stati acquisiti ieri dalla Guardia di finanza e sono ora al vaglio del magistrato.