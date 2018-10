Sigilli a resort, nei guai anche sindaco

(ANSA) - SASSARI, 3 OTT - Il sindaco di Stintino (Sassari) Antonio Diana è stato iscritto nel registro degli indagati per violazione delle norme urbanistiche. Diana è indagato in quanto socio della Sogos Srl, proprietaria dell'agriturismo-resort Le Saline 309, struttura turistica con nove camere, piscina e 5mila metri quadrati di giardino, costruita nel 2012 a 309 metri (il limite stabilito dalla legge è 300 metri) dalla spiaggia delle Saline, a Stintino. La Guardia di finanza di Alghero, su disposizione del sostituto procuratore di Sassari Mario Leo, ha messo i sigilli alla struttura, sotto sequestro preventivo dal 9 luglio scorso. La Procura aveva concesso alla Logos di tenere aperto il resort fino al 30 settembre per terminare la stagione estiva e onorare le prenotazioni già registrate prima del provvedimento di sequestro. Col sindaco di Stintino sono indagati l'amministratore della società Angelo Solinas e il progettista della struttura, l'ing. Antonio Fraghì. Ma l'inchiesta coinvolgerebbe anche gli altri soci della Logos.