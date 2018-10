Rapporto Asvis: 'L'Italia lontana dallo sviluppo sostenibile, peggiora la povertà' - VIDEO

L'Italia resta lontana dagli obiettivi di sviluppo sostenibile. E' quanto emerge dal Rapporto sullo sviluppo sostenibile presentato oggi dall'Asvis secondo il quale "nonostante il miglioramento che si osserva in tanti indicatori globali non si è ancora determinata quella discontinuità culturale e di scelte strategiche necessaria per raggiungere, entro il 2030, i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile".

In Italia - si legge nel Rapporto - "i ritardi della politica sono particolarmente pronunciati, pur in presenza di una significativa mobilitazione del mondo delle imprese, delle istituzioni culturali ed educative e della società civile. Gli indicatori elaborati dall'ASviS confermano la condizione di non sostenibilità del nostro Paese da tutti i punti di vista, economico, sociale, ambientale e istituzionale".

L'Italia mostra segni di miglioramento in otto aree tra le quali alimentazione, salute, educazione, uguaglianza di genere, innovazione, modelli sostenibili di produzione e di consumo, lotta al cambiamento climatico. La situazione "peggiora sensibilmente per povertà, condizione economica e occupazionale, disuguaglianze, condizioni delle città".