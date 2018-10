Chiatti ancora 'socialmente pericoloso'

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 3 OTT - E' ancora "socialmente pericoloso" Luigi Chiatti, il 'mostro di Foligno' che tra il 1992 e il 1993 uccise nella città umbra Simone Allegretti, quattro anni, e Lorenzo Paolucci, 13, venendo poi arrestato dalla polizia. Lo ha stabilito il tribunale di sorveglianza di Cagliari che ha prorogato per i prossimi due anni la custodia nella Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza di Capoterra, in Sardegna.

Decisione presa in base alle relazioni di un criminologo e del personale della Rems, tra cui uno psichiatra, che seguono Chiatti nella struttura gestita dalla locale Usl. Una struttura "ad alta sicurezza" dove è costantemente sorvegliato.

La pericolosità sociale di Chiatti, ormai cinquantenne, sarà nuovamente valutata tra poco meno di due anni (la decisione del tribunale di sorveglianza di Cagliari è infatti dei mesi scorsi). Se di nuovo accertata la custodia in una Rems proseguirà e teorica potrebbe succedere anche a vita.