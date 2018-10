Salvini,Juncker?Parlo con persone sobrie

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Io parlo con persone sobrie che non fanno paragoni che non stanno nè in cielo nè in terra". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, risponde - intervistato dal programma Tagadà su La7 - ad una domanda sulle affermazioni del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che aveva ipotizzato un rischio Grecia per l'Italia.

"In una grande famiglia - sostiene Salvini - non ci sono figli di serie A e figli di serie B. Se qualcuno straparla perche' rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sotto costo le aziende che sono rimaste in questo Paese usando spread e mercati per intimorire qualcuno ha trovato il ministro sbagliato ed il Governo sbagliato".