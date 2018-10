Nasce Carta diritti figli di separati

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Nasce in Italia la "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori": dieci punti che individuano altrettanti diritti di bambini e ragazze alle prese con la separazione di mamma e papà. A promuoverla l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Filomena Albano (Agia): "Abbiamo posto al centro il punto di vista dei figli di chi si separa - ha spiegato -. Il documento promuove la centralità dei figli nel momento della crisi della coppia. I genitori, pur se separati, non smettono di essere genitori. La Carta si apre con il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori". In Italia il numero dei figli minori - fonti Istat del 2015 - coinvolti in separazioni sono 66.037 e 31.653 in divorzi. Il 53,6% delle separazioni in Italia sono con figli minori, mentre sono il 40,5% i divorzi con figli minori. I 10 punti sono ispirati alla Convenzione Onu e suggeriti anche da ragazzi della Consulta dell'Agia che l'Autorità garante ha interpellato prima della stesura.