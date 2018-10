Migrante trova portafogli,lo restituisce

(ANSA) - CAGLIARI, 2 OTT - Ha trovato per terra un portafogli con documenti, una carta Postepay e 120 euro in contanti e ha chiamato il 113 per farlo restituire alla proprietaria.

Protagonista dell'episodio, avvenuto nei parcheggi del porto a Cagliari, un migrante del Ghana di 39 anni.

L'uomo, domenica sera, si trovava nei parcheggi con un amico e camminando ha notato il portafogli per terra. Aprendolo ha visto che c'erano documenti e del denaro. Il 39enne ha subito chiamato il 113. Sul posto è arrivata una pattuglia della squadra volante che ha preso in consegna il portafogli. La proprietaria, una 61enne di Cagliari, è stata contattata e le è stato restituito il portafogli.

Quando ha scoperto chi lo aveva trovato si è lasciata sfuggire con gli agenti alcune frasi di ringraziamento. "Quando posso aiuto questi ragazzi - ha detto - il bene che fai torna sempre indietro".