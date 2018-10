Maxisequestro beni ex vicepres. Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 2 OTT - Il Tribunale del Riesame di Bari ha confermato il maxisequestro d'urgenza di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 14 milioni di euro, già eseguito lo scorso mese di luglio dalle Fiamme Gialle, nei confronti di Massimo Ruggero Curci il commercialista di Carapelle, (Foggia), ex vicepresidente del Foggia Calcio, e di suoi cinque prestanome, tutti suoi familiari. Il provvedimento di sequestro preventivo di urgenza è finalizzato alla confisca di 7 autoveicoli e 3 motoveicoli, per un valore complessivo di quasi 200 milioni di euro; 11 polizze assicurative, per un valore totale di oltre 11 milioni di euro, 45 vaglia circolari per un valore totale superiore a 1,3 milioni di euro e 15 beni immobili tra appartamenti, locali commerciali e box auto, per un valore totale di oltre 2,1 milioni di euro. Il commercialista venne arrestato il 4 dicembre del 2017 con l'accusa di autoriciclaggio in una operazione della DdA di Milano.