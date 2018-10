Lega: vietare niqab davanti alle scuole

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Maestri e personale scolastico devono sapere a chi affidano i bambini alla fine delle lezioni, e quindi chi va a prendere deve essere riconoscibile: con questa motivazione i parlamentari leghisti Simona Pergreffi e Daniele Belotti chiedono di vietare il niqab alle mamme che si presentano all'uscita di scuola.

Gli esponenti del Carroccio, citando una sentenza della Cassazione, hanno scritto al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, al Dirigente scolastico provinciale di Bergamo Patrizia Graziani e al prefetto Elisabetta Margiacchi sollecitando "una circolare" rivolta "a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia comunicando che, per motivi di sicurezza e tutela degli alunni, nonché per autotutela del personale scolastico, è obbligatorio rendersi identificabili non coprendosi il viso al momento del ritiro del minore al termine delle lezioni scolastiche".