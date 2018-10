Il sindaco di Riace creò anche una "moneta per migranti" FOTO

Una "moneta per migranti": é una delle iniziative promosse dal sindaco di Riace, Mimmo Lucano, in favore dei migranti ospitati nel centro della Locride. Lucano, alcuni anni fa, s'inventò una "moneta", sotto forma di buoni emessi dal Comune, per consentire alle centinaia di migranti ospitati a Riace di effettuare acquisti di generi di prima necessità nei negozi appositamente convenzionati con l'ente. I titolari dei negozi venivano poi rimborsati dal Comune nel momento in cui arrivavano i fondi europei per l'accoglienza dei migranti. Sulle banconote coniate dal Comune, Lucano fece stampare le foto di personaggi famosi come lo psichiatra Franco Basaglia o Franca Rame con Dario Fo. L'iniziativa é stata attuata in collaborazione con l' associazione "Città futura" creata dallo stesso Lucano e gestita dalla moglie del sindaco di Riace, dalla quale si é poi separato.