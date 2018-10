Gay segregata, indagata la madre

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La madre della ragazzina segregata in casa perché gay è indagata per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona dai pm di Velletri. La giovane, che vive in provincia di Roma, sarebbe stata tenuta chiusa in casa per circa un anno e, come denunciato dal Gay Center, costretta a vivere tra continue vessazioni e violenza. Il caso è seguito dall'Osservatorio di polizia e carabinieri contro le discriminazioni (Oscad). La minorenne è stata trasferita in una struttura protetta per minori.