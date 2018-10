Emiliano e Decaro ricordano Pertini

(ANSA) - BARI, 2 OTT - L'importanza di tramandare i valori dell'antifascismo è stata sottolineata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dal sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, oggi in occasione delle cerimonie con cui è stato ricordato in Puglia Sandro Pertini, a 40 anni dalla sua elezione a presidente della Repubblica.

Scoprendo un busto dedicato a Pertini e collocato accanto a quello di Antonio Gramsci nel carcere di Turi dove entrambi furono reclusi, Emiliano ha detto che "stiamo per varare con Pugliapromozione un grande circuito di turismo della memoria, basato sui luoghi dell'antifascismo in Puglia: abbiamo bisogno - ha sottolineato - che ciascuno di noi si trasformi in promoter e comunichi alle tante organizzazioni italiane che potrebbero essere interessate". A Bari è stata invece intitolata una piazza a Pertini. "Crediamo fortemente - ha detto Decaro - che la memoria si tramandi anche attraverso la testimonianza degli spazi fisici che possono essere strumento di insegnamento per i giovani".