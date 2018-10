Dimesso da Ps muore, indagati 2 medici

(ANSA) - ALGHERO, 2 OTT - Un medico di Chirurgia e uno del Pronto soccorso dell'ospedale di Alghero sono stati iscritti nel registro degli indagati in seguito al decesso di un uomo di 49 anni. Il decesso - come scrive il quotidiano La Nuova Sardegna - risale allo scorso 26 settembre. Il reato ipotizzato è omicidio colposo. Secondo le indagini dei carabinieri di Alghero, la sera del 25 settembre l'uomo - affetto da disabilità mentale - lamentava forti dolori addominali. Il padre ha chiamato un'ambulanza e i due si sono presentati al Pronto soccorso. Il medico di turno l'ha visitato e ha richiesto una radiografia e una consulenza chirurgica. Agli esami è seguita la diagnosi: i dolori erano conseguenza della mancata evacuazione fecale. Gli è stata suggerita una terapia per liberare l'intestino ed è stato dimesso. Ma il giorno dopo i dolori erano ancora forti e il padre ha riaccompagnato il 49enne in ospedale. Lì gli è stata confermata la diagnosi. Il paziente è stato dimesso per la seconda volta ma poco dopo a casa è morto.