Bussetti dà diploma a compagne Martina

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Essere qui a consegnare un diploma a persone meravigliose come voi per me è un onore: sono io che vi ringrazio. Voi dimostrate di essere comunità, di conoscere i valori della vita; anche questo è essere scuola. L'amore che state trasmettendo oggi è qualcosa di unico, è un simbolo per la scuola italiana". Con queste parole il titolare del Miur Marco Bussetti è intervenuto al liceo Manzoni di Latina dove ha consegnato il diploma di maturità ai familiari di Martina Natale, la ragazza morta il 12 giugno scorso e per le quale le amiche hanno sostenuto l'esame di maturità illustrando la sua tesina. "Ho voluto consegnare ai genitori di Martina il diploma che non ha potuto ritirare. La malattia le ha impedito di farlo.

Ma il suo esempio e quello che hanno fatto le sue amiche, sostenendo per lei l'orale della maturità, resta: è una chiara dimostrazione di cosa vuol dire essere scuola", ha detto il ministro.