Alto Adige punta su prodotti locali

(ANSA) - BOLZANO, 2 OTT - La giunta provinciale di Bolzano ha dato il via libera ad un progetto pilota a livello europeo sulla politica alimentare, appoggiato dal commissario Ue Vytenis Andriukaitis. "Vogliamo incentivare l'utilizzo di prodotti locali e quelli di commercio solidale", ha spiegato il governatore Arno Kompatscher.

Il progetto prevede la creazione di una piattaforma sulla quale i fornitori e i produttori possano offrire i loro prodotti a chilometro zero. Sarà inoltre lanciato il marchio "Local and Fair" che potrà essere utilizzato da questi produttori e fornitori. Infine, la Provincia punta ad una modifica delle direttive Ue per consentire l'utilizzo di prodotti locali anche nelle mense e negli ospedali.