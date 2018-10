Trump offende una giornalista, 'lo so che non pensi mai'

Scintille alla Casa Bianca tra Donald Trump e una giornalista della AbcNews.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell'accordo commerciale con Canada e Messico, Trump ha invitato Cecilia Vega a porgli delle domande. "E' in stato di shock perché l'ho scelta per fare una domanda, va bene, lo so che non pensi, non lo fai mai", ha commentato il presidente nell'attesa che la giornalista prendesse la parola. "Scusi?", ha reagito la reporter? "No, niente, vai pure", ha glissato il tycoon tra le risatine complici di ministri e consiglieri. Ma quando la prima domanda e' caduta sull'indagine dell'Fbi sul giudice nominato alla corte suprema Brett Kavanaugh, il presidente si e' rifiutato di rispondere. "Sono qui per parlare di commercio", ha detto il presidente riservandosi di trattare l'argomento alla fine.