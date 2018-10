Sinodo: ci saranno due vescovi da Cina

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 1 OTT - Il Sinodo dei vescovi sui giovani, che si apre in settimana, vedrà la partecipazione anche di "due vescovi della Cina continentale". Lo ha annunciato il Segretario generale del Sinodo, il card. Lorenzo Baldisseri, spiegando che questa partecipazione fa seguito all'Accordo Provvisorio tra Santa Sede e Cina. "Anche nel passato la Santa Sede ha invitato vescovi della Cina continentale ma mai erano potuti venire. In questo caso saranno presenti", ha aggiunto Baldisseri precisando che sono stati "invitati dal Papa".

Mercoledì 3 ottobre prenderà il via l'assise. "E' una sfida", ha detto Baldisseri. I Padri Sinodali sono 267 mentre tra gli uditori ci sono 34 giovani tra i 18 e i 29 anni.