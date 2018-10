Palagiustizia Bari, processi fermi

(ANSA) - BARI, 01 OTT - La giustizia penale barese da oggi riprende a camminare, ma solo sulla carta. Nel primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini imposta dal decreto legge del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ricomincia a decorrere la prescrizione, ma i processi non ricominciano. La sede non è ancora pronta e le decine di migliaia di notifiche per gli 8.500 processi sospesi per legge a causa della inagibilità per rischio crollo del Palagiustizia di via Nazariantz, stanno iniziando a partire in questi giorni. Nella ex sezione distaccata di Modugno, dove avrà sede il Tribunale penale fino al trasferimento nell'immobile di Poggiofranco, non si celebreranno udienze ordinarie almeno fino a novembre.

L'unica novità è che da oggi le direttissime si tengono a Modugno e non più in piazza Enrico De Nicola. "Ci sono circa 11mila processi prendenti", spiega il giudice Marco Guida, presidente della prima sezione penale