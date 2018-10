Fisco: evasione 48 mln scoperta da Gdf

(ANSA) - NUORO, 1 OTT - La Guardia di Finanza di Siniscola ha scoperto una maxi evasione fiscale da oltre 48 milioni di euro, violazioni complessive all'Iva per oltre 10 mln e fatture per operazioni inesistenti per circa 15 mln. Le Fiamme gialle hanno anche individuato sette responsabili dei reati fiscali, segnalandoli all'Autorità Giudiziaria. L'operazione della Gdf, coordinata dalla Procura di Nuoro e denominata "Effetto domino", grazie all'utilizzo di evoluti e moderni strumenti di indagine, ha consentito di scardinare un sofisticato sistema di frode basato sulla creazione di numerose società e cooperative, dislocate in diverse regioni d'Italia, destinate a creare un risparmio di imposta alle società capogruppo che operano in Sardegna.

Le società cosiddette "cartiere" venivano appositamente create per emettere fatture per prestazioni e servizi mai resi, con lo scopo ultimo di creare ingente risparmio di imposta alle società capogruppo operanti sul territorio sardo.