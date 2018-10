Fiamme a Positano, chiuso tratto 163

(ANSA) - SALERNO, 1 OTT - Un vasto incendio sviluppatosi sulle colline di Positano (Salerno) ha reso necessaria la chiusura provvisoria di un tratto della strada statale 163 "Amalfitana". Le fiamme, sin dalla giornata di ieri, hanno avvolto la vegetazione, estendendosi per quasi un chilometro nel tratto compreso tra Vico Equense (Napoli) e Positano. Un canadair e un elicottero della protezione civile regionale da stamane sono al lavoro per provare a domare le fiamme che, nel frattempo, hanno raggiunto diversi punti della statale, rendendo necessaria la chiusura tra il chilometro 10 e il chilometro 11,500. "Fortunatamente - spiega il sindaco di Positano, Michele De Lucia - siamo in aperta montagna e lontani dalle abitazioni, quindi non abbiamo dovuto disporre evacuazioni. La chiusura della Statale sta comportando qualche disagio alla viabilità ma sono i problemi che, purtroppo, viviamo tutti i giorni per via del traffico".