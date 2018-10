Nonno Libero star della festa dei nonni

Sono 12 milioni i nonni in Italia, uno su tre si occupa tutti i giorni dei nipoti e in tantissimi impiegano l'eccedenza mensile di denaro per aiutare figli e familiari.

A loro, figure centrali nelle famiglie e nella società, è dedicata una festa che si celebra oggi e che vede tra i protagonisti nonno Libero, Lino Banfi. Ci saranno un colorato girotondo domani a Piazza del Popolo con 1000 nonni e nipoti, frutto della collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione la Partecipazione del Miur, corsi di cucina e ballo, attenzione al rapporto con gli animali e centinaia di iniziative nei centri anziani.

"Quest'anno la Fondazione Senior Italia ha scelto di puntare su un messaggio di salute, prevenzione e stili di vita, che si propaga e si rafforza attraverso il legame tra le diverse generazioni" dichiara Roberto Messina, Presidente di Senior Italia FederAnziani. Senior Italia FederAnziani, insieme alla Società scientifica degli oncologi italiani Aiom e alla Fondazione AIOM, ha dato il via al primo progetto nazionale per la prevenzione oncologica negli over 65, considerando anche che nel nostro Paese ogni giorno si registrano più di 500 nuove diagnosi di cancro negli anziani, che spesso arrivano troppo tardi, anche per l'assenza di programmi di screening in questa fascia d'età. Il progetto prevede anche una serie di incontri con gli oncologi all'interno dei Centri anziani per una serie di incontri destinati a informare i nonni sulla prevenzione oncologica e sull'innovazione terapeutica.

"Gli anziani - spiega Stefania Gori, Presidente nazionale Aiom - tendono a ignorare le regole della prevenzione: eccesso di peso, sedentarietà e fumo sono molto diffusi fra questi cittadini, aumentando così il rischio di sviluppare una neoplasia". "E' un onore e un onore essere il nonno d'Italia" evidenzia invece Lino Banfi, mentre il presidente della Commissione Sanita' del Senato, Pierpaolo Sileri, evidenzia che "i nonni sono un bene e una ricchezza che va preservata e mantenuta".