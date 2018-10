Esplosione in Somalia, illesi italiani

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Un blindato Lince, appartenente ad un convoglio di cinque mezzi italiani, è stato coinvolto oggi a Mogadiscio, alle 12.10 locali, in un'esplosione al rientro da un'attività addestrativa in favore della forze di sicurezza somale. Nessun militare italiano è rimasto ferito, mentre il mezzo, con a bordo 4 soldati, è stato lievemente danneggiato ed è rientrato in base. Lo rende noto lo stato maggiore della Difesa. L'esplosione è avvenuta a 700 metri circa dalla sede del Ministero della Difesa. I militari italiani operano nell'ambito della missione europea in Somalia (Eutm), finalizzata al rafforzamento del Governo Federale di Transizione somalo (Tfg), attraverso la consulenza militare a livello strategico alle istituzioni di difesa somale e l'addestramento militare. La missione militare dell'Ue opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri attori della comunità internazionale presenti nell'area d'operazione come le Nazioni Unite, l'African Union Mission in Somalia (Amisom) e gli Usa.