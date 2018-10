Dopo sole arrivata neve in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 1 OTT - Ieri un cielo azzurro senza nuvole, oggi una fitta nevicata: si presentano così le montagne lungo la cresta di confine in Alto Adige. "Finora sono caduti una quindicina di centimetri di neve", racconta Stefan Plangger, il gestore del rifugio Pio XI in Vallelunga, nei pressi di passo Resia. Il suo rifugio, a 2.544 metri di quota, il fine settimana è stato ancora affollato da escursionisti. "Oggi qui regna la quiete. Un manto bianco si è steso sulle vette e sui ghiacciai che ci circondano", commenta Plangger. Già domani dovrebbe comunque tornare il sole.

In Alto Adige il mese di settembre che è appena andato in archivio è stato caratterizzato da un tempo sostanzialmente estivo, caratterizzato da temperature di 2 gradi al di sopra delle media di lungo periodo. La giornata più calda è stata il 13 settembre con i 30,4 gradi raggiunti a Bolzano, mentre il 25 settembre a Monguelfo sono stati registrati -3,1 gradi.