Accoltellata dal marito 82enne, è grave

(ANSA) - MONZA, 1 OTT - Una donna di 77 anni è ricoverata a Monza in gravissime condizioni dopo essere stata accoltellata dal marito di 82 anni questa mattina nella loro abitazione a Vimercate (Monza e Brianza). Ferita una vicina di casa di 87 anni che era andata a vedere cosa stava succedendo. L'anziano è stato fermato dai carabinieri mentre stava lasciando la palazzina.

L''anziano ha ferito al petto la moglie usando un coltello da cucina, poi ha cercato di uscire di casa ma si è trovato davanti la vicina, che nel frattempo aveva chiamato il 112, e per cercare di allontanarsi avrebbe aggredito anche lei. Sarebbe questa una prima ricostruzione di quanto accaduto intorno alle 10 di stamane in un appartamento di Vimercate.