(ANSA) - LIVORNO, 1 OTT - Un 53enne, di origine slovena, ricercato per traffico internazionale di droga dopo essere evaso da un carcere serbo, è stato arrestato dalla polizia marittima livornese mentre stava cercando di imbarcarsi per la Sardegna dal porto di Livorno. L'uomo è stato individuato sulla base di una segnalazione dell'Interpol, per la quale erano state predisposte specifiche misure di attenzione ai varchi doganali e agli imbarchi. L'interscambio dei dati con la direzione centrale della polizia criminale di Roma ha permesso di accertare che il 53enne, destinatario di un provvedimento di cattura a livello internazionale, nel 1996 fu arrestato alla frontiera di Gradina - Dimitrovgrad (Serbia) perché ritenuto responsabile di produzione e traffico di sostanza stupefacente, droga scoperta all'interno di un autocarro frigorifero dove erano stati nascosti 190 kg di eroina in 288 imballaggi diversi. Dopo l'arresto effettuato allora dalla polizia serba, l'uomo era riuscito a evadere dal carcere di Sremska Mitrovica nel dicembre 2001, con altri detenuti, con i quali era riuscito a scappare scavando un tunnel sotterraneo di 24 metri per portarsi all'esterno della struttura e fuggire all'estero. L'arresto effettuato dalla polizia di Livorno ha consentito l'estradizione in Serbia dell'uomo che lì dovrà scontare ancora 10 anni di reclusione.(ANSA).