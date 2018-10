21enne violentata,dna uomini a confronto

(ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - Il dna del 25enne romeno arrestato a Firenze dopo la violenza sessuale ad una orientale 21enne la notte tra il 23 e il 24 settembre nella periferia di Varlungo sarà confrontato con quello dell'aggressore di uno stupro molto simile avvenuto nella stessa zona di Firenze il 23 giugno scorso. Vittima, quel primo caso a giugno, fu una giapponese che da anni vive e lavora nel capoluogo toscano e che alle 5.30 fu aggredita mentre faceva jogging in un parco. Di questo episodio c'è il dna dell'aggressore ma non la sua identità: ancora non è stato scoperto. Quindi, secondo quanto appreso, l'inchiesta della procura di Firenze aperta sul fatto del 24 settembre andrà ad accostare questi due recenti episodi di violenza sessuale contro due donne in città.