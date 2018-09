Papa,prima di giudizi non diamo scandalo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 30 SET - Gesù è "libero", "non è limitato da alcun confine o da alcun recinto" e "vuole educare" anche noi "a questa libertà interiore". Lo ha detto il Papa all'Angelus invitando a superare le chiusure nella Chiesa.

Occorre superare "le categorie di 'amico/nemico', 'noi/loro', 'chi è dentro/chi è fuori', 'mio/tuo'" e "andare oltre, ad aprire il cuore per poter riconoscere la sua presenza e l'azione di Dio anche in ambiti insoliti e imprevedibili e in persone che non fanno parte della nostra cerchia". "Invece di giudicare gli altri, dobbiamo esaminare noi stessi - ha esortato il Papa -, e 'tagliare' senza compromessi tutto ciò che può scandalizzare le persone più deboli nella fede". Poi ha citato un prete che viene beatificato oggi a Marsiglia, "Jean-Baptiste Fouque, sacerdote diocesano, che rimase vice-parroco per tutta la vita.

Bell'esempio per gli arrampicatori!", ha commentato Papa Francesco.