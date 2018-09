Mattarella e Salvini si stringono mano

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Applausi, selfie e strette di mano per il ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo arrivo a Ostia per i festeggiamenti per i 50 anni della fondazione dell'associazione nazionale Polizia di stato (Anps). Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al sua arrivo, avvenuto poco dopo, è stato lungamente applaudito dalla gente seduta sugli spalti. Il Capo dello Stato e il ministro degli Interni hanno passato in rassegna i reparti e si sono stretti la mano. "Io sono convinto che Ostia abbia tutto il diritto e le caratteristiche per essere Comune a sé", ha detto Salvini a margine della cerimonia. E riferendosi alla manovra: "Lo ripeto al presidente Mattarella, agli analisti finanziari e ai burocrati di Bruxelles: stiano tranquilli, io voglio lasciare ai miei figli un Italia migliore, non un'Italia indebitata".