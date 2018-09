Indonesia: Papa, vicino a gente colpita

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 30 SET - "Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita da un forte maremoto. Prego per i defunti, purtroppo numerosi, per i feriti e per quanti hanno perso la casa e il lavoro. Il Signore li consoli e sostenga gli sforzi di quanti si stanno impegnando a portare soccorso. Preghiamo insieme per i nostri fratelli dell'isola di Sulawesi". Lo ha detto il Papa all'Angelus.