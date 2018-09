Palazzina di 3 piani in fiamme a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Un incendio è scoppiato a Milano, intorno alle 18.30, interessando una palazzina di tre piani. Il rogo, in via Davanzati angolo via Candiani, nella periferia nord della città, è partito da un appartamento e ha interessato altri ambienti dell'edificio. Sul posto sono accorse tre ambulanze, un'automedica e un mezzo di coordinamento del 118, ma al momento non si segnalano feriti. Sul luogo anche i vigili del fuoco, ancora all'opera per spegnere le fiamme, intervenuti con sette mezzi. Evacuati i residenti della palazzina. Questa mattina, in un altro incendio scoppiato a Milano, in via Giovanni Battista, è morto un uomo di 78 anni avvolto dalle fiamme nel suo appartamento.