Morta a casa:marito,non volevo soffrisse

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Avrebbe lasciato anche un biglietto Valter Pancianeschi, il 64enne fermato dai carabinieri per l'omicidio della moglie in un appartamento a Roma. Gli investigatori lo hanno trovato nell'appartamento. "Scusate, dovevo farlo. Non volevo che soffrisse" avrebbe scritto l'uomo.

Per chi indaga alla base dell'omicidio c'era l'esasperazione dell'uomo per una forte depressione di cui da tempo soffriva la moglie. Il corpo di Paola Adiutori (e non Auditori come scritto inizialmente) è stato trovato sul letto dell'abitazione nel quartiere San Giovanni dove la coppia, che non aveva figli, viveva da tempo.