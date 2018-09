Lunedì riapre autostrada a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 SET - Dopo 53 giorni dall'incendio che ha gravemente danneggiato un ponte sul raccordo A1-A14 a Borgo Panigale, alle porte di Bologna, lunedì riapre al traffico il tratto in questione. Lo annuncia Autostrade per l'Italia.

All'inaugurazione parteciperà Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l'Italia.