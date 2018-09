Firenze,minimarket centro chiusi alle 22

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Nuova stretta contro il consumo eccessivo di alcol nel centro storico di Firenze, limitando gli orari di apertura notturna delle attività alimentari e minimarket. È l'obiettivo di un'ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella, presentata oggi. Se prima le misure si limitavano all'obbligo di non vendere alcolici dopo le 21, adesso l'ordinanza di Palazzo Vecchio fissa alle 22 l'orario di chiusura per i negozi di vicinato alimentari e misti nel centro cittadino; sempre alle 22 dovranno chiudere le attività artigianali o industriali di produzione, preparazione o vendita di prodotti alimentari, che abbiano nella propria offerta anche le bevande alcoliche. La riapertura è prevista per le 6 del giorno successivo. L'ordinanza sarà in vigore dal 7 ottobre al 31 dicembre 2018 è sarà adottata in via sperimentale. "Andiamo avanti con la nostra battaglia contro il consumo eccessivo di alcol e la nostra azione di tutela della salute pubblica, della sicurezza e del decoro nel centro storico", ha detto Nardella.