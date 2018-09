Fiamme nel Livornese, inviato elicottero

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Un incendio è scoppiato a Rosignano Marittimo (Livorno), nella zona di via dei Lavoratori: le fiamme, spinte da un forte vento, hanno interessato campi incolti coperti da sterpaglie entrando poi in una zona boscata a macchia mediterranea. La sala operativa della protezione civile regionale ha inviato un elicottero e un direttore delle operazioni per coordinare gli interventi, ai quali stanno partecipando anche tre squadre antincendi boschivi oltre a vigili del fuoco di Livorno.

Al momento, si spiega dalla Regione, sono 9 gli incendi di bosco per i quali è impegnata l'organizzazione regionale antincendi boschivi: oltre a quello di Rosignano, tra i più impegnativi c'è quello a Massa e Cozzile (Pistoia), dove intorno alle 12 c'è stata una ripresa delle fiamme per la quale sono stati inviati 2 elicotteri regionali. Attualmente l'incendio, che ha consumato circa 5 ettari di bosco, è sotto controllo, così come l'incendio sui Monti Pisani, che nei giorni scorsi ha distrutto 1300 ettari di area boscata.