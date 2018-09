7 mila dell' Ass. di polizia dal Papa

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Si terrà questa mattina presso l' Aula Paolo VI in Vaticano l'udienza di Sua Santità Papa Francesco dedicata al 50mo Anniversario della fondazione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Saranno 7.000 i poliziotti, provenienti da tutta Italia, che accompagnati dalle famiglie, vi prenderanno parte per ricordare mezzo secolo di storia all'insegna dell'appartenenza e della tradizione. "50 anni di valori, impegno e passione" lo slogan delle celebrazioni dell'Anps che verrà tradotto in iniziative musicali e testimonianze. Un programma ricco e variegato, raccontato dalla giornalista Paola Saluzzi. Ad allietare la cerimonia la Banda Musicale della Polizia di Stato che, diretta dal maestro Maurizio Billi, con musicisti d'eccellenza, eseguirà brani celebri di Rossini, Piazzolla, Morricone, Mancini, Shostakowich, Desmond. Sarà presente il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli.