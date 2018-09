Set Netflix a Taranto:rivolta negozianti

(ANSA)-TARANTO, 28 SET - Protesta dei commercianti della città vecchia a Taranto per la chiusura del traffico nell'Isola a causa delle riprese del film "6 Underground" di Michael Bay con Ryan Reynolds, Melanie Laurent e Dave Franco.In via Cariati angolo via Garibaldi alcuni commercianti hanno rovesciato per strada cassonetti della spazzatura per impedire il passaggio ai mezzi della produzione cinematografica. Intendevano avere un rimborso per i mancati introiti.Sono intervenuti carabinieri, Polizia e vigili urbani, oltre al vicesindaco Valentina Tilgher.

La situazione è stata ripristinata dopo circa un'ora.Il 2 ottobre ci sarà un'apertura straordinaria del ponte girevole, sempre funzionale alle riprese del film che a Taranto dureranno fino al 6 ottobre.L'assessore comunale alla Cultura Fabiano Marti su Fb ha spiegato che "la Digos e la Polizia Municipale hanno già liberato la zona e compiuto accertamenti sulle licenze dei 'commercianti'.Pugno duro con questi personaggi e con chiunque persegue la via dell'illegalità e dell'ignoranza".