Incidenti stradali:anziane sorelle morte

(ANSA) - VICENZA, 28 SET - Due anziane sorelle sono morte nella tarda mattinata di oggi a Pojana Maggiore (Vicenza) a causa di un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione le due donne, rispettivamente di 82 e 80 anni, stavano attraversando a piedi la centralissima via Matteotti, davanti al Municipio, quando sono state investite da una Volkswagen Polo, che le ha colpite in pieno e poi travolte. Ai primi soccorritori le condizioni delle due sorelle sono apparse subito disperate e al loro arrivo sul posto i sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Lonigo non hanno potuto che accertare il decesso, probabilmente avvenuto all'istante. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.