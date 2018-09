Cuffia non esce, scoperto a quiz patente

(ANSA) - AREZZO, 28 SET - Un uomo di 37 anni, originario dell'India ma residente in Italia, si è presentato ai quiz per la patente con inserito nell'orecchio un auricolare collegato ad uno smartphone ma è stato scoperto e poi accompagnato al pronto soccorso dagli uomini della Polstrada, perché l'apparecchio, inserito troppo in fondo, non voleva più uscire. L'uomo è stato poi denunciato. L'episodio si è verificato ieri durante gli esami alla Motorizzazione civile di Arezzo. L'auricolare era stato utilizzato dall'uomo per comunicare con un complice e ricevere aiuto nel test. L'indiano era quasi riuscito a passare i quiz, avendo commesso un solo errore, ma è stato scoperto e bocciato.