'Women for Women against violence', Carolyn Smith tra i premiati

Carolyn Smith, amatissima giudice di Ballando con le Stelle ed efficace testimonial della battaglia contro il tumore, è uno dei personaggi premiati nell'ambito della IV edizione di 'Women for Women against violence – Premio Camomilla', oggi 27 settembre a Roma. L'evento nasce per sostenere il contrasto alla violenza domestica e le donne che lottano contro il tumore al seno.

Promosso dall’Associazione Consorzio Umanitas Onlus e organizzato dalla sua presidente, Donatella Gimigliano, in collaborazione con Avs e Madema, il charity event, patrocinato dalla Rai, ministero della Salute, Regione Lazio e FERPi, sarà presentato da Milena Miconi con la partecipazione straordinaria di Barbara De Rossi.

Le associazioni beneficiarie di quest'anno sono Salvamamme per la Valigia di Salvataggio e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

Sul tema della violenza sulle donne verranno proiettati 'Denuncialo', il singolo di Andrea Febo con 7 dei più famosi conduttori radiofonici delle maggiori radio italiane, e il videoclip 'Fermati finché sei in tempo', realizzato dalla Croce Rossa di Roma con la Regione Lazio con testimonial Leonardo Bocci.



Sul tumore al seno in programma una preview della mostra della fotografa Silvia Amodio “Io ero, sono, sarò: donne, prima, durante e dopo il tumore al seno” e la presentazione di un promo del film documentario 'NOMA' di Alessandra Laganà, film vincitore del premio di riconoscimento per il valore umanitario dell’opera all’Accolade Global Film Competition 2017. La serata prosegue con la consegna del Premio Camomilla (che s’ispira alle straordinarie virtù terapeutiche della pianta e rappresenta il concetto di solidarietà), una scultura, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, assegnata ad una selezione di personaggi che si sono distinti per il loro impegno nel sociale.

Oltre a Carolyn Smith, il premio quest'anno va a Martina Colombari (testimonial della campagna #unrossoallaviolenza e Women for Haiti), presente con il marito Billy Costacurta, Arma dei Carabinieri (Generale Andrea Rispoli, Comandante Legione Carabinieri Lazio), Adriana Asti (attrice), Francesco Schittulli (Presidente LILT – Lega Italiana Lotta contro i Tumori), Matilde D’Errico (autrice e regista programma Amore Criminale e conduttrice di Sopravvissute - Rai3), Claudio Brachino, Direttore Videonews Mediaset, Francesco Samengo (Presidente Unicef Italia), Andrea Febo, protagonista del videoclip “Denuncialo”, Francesco Montanari, Valentina Pitzalis (vittima di un drammatico episodio di violenza) e Leonardo Bocci (protagonista dello spot di Croce Rossa di Roma “Fermati finchè sei in tempo”).