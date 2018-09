Rapina in villa: Salvini posta foto arrestati, '3 criminali'

"I tre criminali che, in attesa di pagarci le pensioni, di notte andavano a rubare, picchiare e mutilare. Spero prendano presto il loro connazionale ancora in fuga, devono pagare tutto". Lo scrive in un twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che posta anche una foto con i tre arrestati seduti ad un tavolo di un bar, con a fianco le foto delle due vittime dell'ultima rapina.