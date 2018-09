Medico legale ucciso a Sanremo

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 27 SET - Omicidio nel centro di Sanremo. Giovanni Palumbo, medico legale, è stato ucciso a coltellate nel suo studio di via Fratti, pieno centro della città dei fiori. L'aggressore, un uomo, è già stato fermato dai carabinieri. Al momento non sono noti i motivi della violenza.

L'aggressore, che si trova ora in caserma, è un uomo di 54 anni. Tre le coltellate inferte alla vittima, alla gola quella fatale. A dare l'allarme ai carabinieri, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un collega del medico legale.

L'aggressore avrebbe infatti fatto irruzione nello studio di via Fratti, dove era in corso una riunione tra colleghi. I militari dell'Arma indagano sul movente dell'omicidio. Secondo alcune voci, non confermate, il fermato avrebbe agito per vendetta.