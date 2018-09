Degrado in centro Cagliari, stop wi-fi

(ANSA) - CAGLIARI, 27 SET - Degrado in una delle aree più importanti del centro storico a Cagliari, piazza del Carmine, tra risse, dormitorio e latrine a cielo aperto. E Wi-fi sotto accusa: attira - queste le lamentele di residenti e commercianti - troppe persone, soprattutto migranti, che durante il giorno e la notte non hanno niente da fare. Risposta del Comune: via il collegamento a internet gratis. Non solo lì, ma anche in piazza Matteotti, davanti alla stazione. Tossicodipendenti, ubriachi e prostitute locali, a ondate e periodi, in piazza del Carmine ci sono sempre stati. Ma da qualche tempo la situazione è peggiorata, le presenze sono aumentate con l'arrivo di migranti.

E famiglie e soprattutto bambini che un tempo giocavano con il pallone, sono spariti. L'opposizione di centrodestra è andata all'attacco per l'ennesima volta e il sindaco Massimo Zedda ha risposto, parlando in generale di azioni per la riqualificazione della zona, soffermandosi anche sul Wi-Fi: "Vediamo cosa succede nei prossimi giorni con l'eliminazione".