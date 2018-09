Caso Bellomo: ritirata la denuncia

(ANSA) - PIACENZA, 27 SET - C'è stata la remissione della querela, ovvero il ritiro della denuncia, nei confronti dell'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo e del pm di Rovigo, poi sospeso dal ruolo, Davide Nalin accusati di stalking e lesioni personali gravi ai danni di una 32enne piacentina che partecipò alla scuola di formazione 'Diritto e Scienza'. Questa mattina a Piacenza la prima udienza davanti al giudice, che ha anche disposto una perizia tecnica. Prossima udienza fissata per il 6 novembre "C'è stata la remissione della querela: una conciliazione tra le parti all'esito di una vicenda comunque travagliata e di un rapporto affettivo che certamente esisteva". Hanno detto gli avvocati Vittorio Manes e Beniamino Migliucci, difensori di fiducia di Davide Nalin e Francesco Bellomo al termine dell'udienza. I due imputati non erano presenti in aula all'udienza. "Il giudice - hanno detto i legali - ha ritenuto di dover disporre un approfondimento tecnico sugli atti per verificare l'esistenza delle condotte contestate".