Affitto per 'baraccopoli', denunciato

(ANSA) - MATERA, 27 SET - Per due anni si è fatto pagare l'affitto in una 'baraccopoli' alla periferia di Policoro (Matera) - dove è stata rilevata una situazione "di estremo degrado igienico-sanitario" - da lavoratori migranti impegnati come stagionali nelle aziende agricole della zona e così ha ottenuto "in nero" oltre 56 mila euro: la Guardia di Finanza lo ha però scoperto e denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La baraccopoli è costituita da 15 tra alloggi prefabbricati, box in legno e caravan abusivi "concessi" in locazione ai lavoratori stranieri.