Nel pisano, fiamme solo su crinale monte

(ANSA) - PISA, 26 SET - Il maxi rogo che ha devastato il monte Serra è quasi interamente sotto controllo o estinto. Resta attivo solo un fronte di fuoco sul crinale verso Vicopisano. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Pisa precisando anche che l'incendio sviluppatosi nel comune di Vecchiano (Pisa), nella Valle del Serchio, "è ormai sotto controllo e la squadra è rientrata in sede: sul posto resta personale volontario della Regione e un elicottero". "Per quanto riguarda l'incendio di Calci - prosegue la nota dei vigili del fuoco pisani - l'intervento dei mezzi aerei ha posto sotto controllo l'incendio. Le squadre intervengono per l'estinzione di focolai di ripresa che si manifestano nelle aree già bruciate. Sono in corso inoltre verifiche sulle condizioni di alcuni impianti che utilizzano gpl e presso le abitazioni che sono state coinvolte dal calore dell'incendio per favorire il rientro delle famiglie in condizioni di sicurezza".